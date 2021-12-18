Somali'de kuraklığın çözümü ''yatırım'' ve ''baraj''

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:28 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 12:29

İstanbul'da devam eden 3. Türkiye-Afrika Ortalık Zirvesi'nde AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Iid, iki ülke arasındaki tarım ticaretinin sürekli büyüdüğünü ve Türk teknisyenlerin ülkedeki kapasite gelişimine katkıda bulunduğunu belirtti.

Zirvenin Afrika ve Türkiye iş birliği açısından büyük fırsat olduğunu kaydeden Iid, "Tarım ticareti her geçen gün büyüyor. Teknik iş birliği ve bilgi transferi de öyle. Türkiye'nin Somali'de iç savaş sonrasında devlet inşası sürecinde yaptığı katkılar muazzam. Ülkemizde çok sayıda Türk teknisyen var ve hatta bakanlıkta çalışanlar da var." diye konuştu.

Somali'nin dünyadaki susam ihracatında önemli bir yeri olduğuna değinen Iid, Somali'den Türkiye'ye yapılan küçük çaplı ihracatın büyük kısmını susamın oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Iid, susam haricinde kuru limon ihracatı yaptıklarını da belirterek yakın zamanda daha önce birkaç kez yaptıkları muz ihracatını da devamlı hale getireceklerini dile getirdi.

Iid, ülkesinin Türkiye'den daha çok gıda ve inşaat malzemeleri aldığını da söyledi.

- KURAKLIĞIN ÇÖZÜMÜ VAR

İklim değişikliği ve yağış rejimindeki değişikliklerden ötürü sık sık kuraklık felaketiyle yüz yüze gelen ülkede yardım çalışmalarının sürdüğünü belirten Iid, kuraklık felaketlerinin çözümü olduğuna dikkati çekti.

Iid, "Kuraklığın çözümü var. Çözüm denize akan suyu tutabilmek ve barajlar inşa edebilmek. Büyük yatırımlar yapmak. Böylelikle hayvancılık da canlanabilir." diye konuştu.

Ülkesinin komşusu Etiyopya'da çatışmalardan ötürü de endişe duyduğunu ifade eden Iid, barış içinde bir Etiyopya görmek istediklerini kaydetti.