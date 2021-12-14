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Dünya

Somali'de kuraklık 6 can aldı

Somali'de devam eden şiddetli kuraklık nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA14 Aralık 2021 Salı 22:42 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 22:42
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Mudug Vali Yardımcısı Ahmed Mohamed Shire, basına yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının su sıkıntısı, 3,5 milyon kişinin de gıda sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Shire, Mudug bölgesinin kuraklıktan en fazla etkilenen yerlerden biri olduğunu, 6 kişinin kuraklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuraklık nedeniyle hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğu vurgulandı.

Somali'deki kuraklık nedeniyle geçen ay en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

- ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Somali hükümeti, 23 Kasım'da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020'nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali'de 1990'dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30'dan fazla doğal afet yaşandı.

  • somali
  • kuraklık
  • acil durum

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