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Dünya

Somali'de kuraklık nedeniyle 3 kişi öldü

Somali'de uzun süredir kuraklığa bağlı yaşanan açlık ve susuzluk nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA21 Kasım 2021 Pazar 15:15 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 15:16
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Somali merkezli "Garowe" adlı haber sitesinin haberine göre, kuraklığa bağlı ölümler, ülkenin güneyindeki Jubaland bölgesinde kaydedildi.

Bölgede, açlık ve susuzluktan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu belirtildi.

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) de gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşının kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabileceği uyarısı yapmıştı.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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