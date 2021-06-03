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Dünya

Somali'de özel kuvvet komutanı Abdiwahid hayatını kaybetti

Somali'de özel kuvvet komutanlarından Mohamed Abdiwahid, terör örgütü Eş-Şebab'la yaşanan çatışmada hayatını kaybetti.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 19:47 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 19:47
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Türkiye'de eğitim alan ve "Gorgor" adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburu'nun başındaki isim olan Tümgeneral Mohamed Abdiwahid, Orta Şabel bölgesinde militanlarla girilen çatışmada öldü.

Sene başında Türkiye'den Somali'ye dönen Gorgor kuvvetleri, seçimlere hazırlanan ülkede güvenliği artırmak için Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarını artırdı.

AA muhabirine telefonda konuşan Orta Şabel'deki üst düzey komutanlar, operasyonların halen sürdüğünü ve Somali ordusunun çok sayıda terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Somali Cumhurbaşkanlığı Sarayı Özel Kalem Yardımcısı Abdi Nur Mohamed yaptığı açıklamada, Abdiwahid'i bir kahraman olarak niteleyerek, komutanın ülkesini ve halkını korumaktaki kararlılığıyla bilindiğini belirtti.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri bugün bölgenin başkenti Jowhar'ı ziyaret etmişti.

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