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Dünya

Somali'de patlama

Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşanan patlamada 1 kişi öldü.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 00:02 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 00:02
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Somali başkenti Mogadişu'da Polis Sözcüsü Sadik Adan Dodishe'nin aracını hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, Waberi ilçesinde yola döşenmiş mayın, Dodishe'ye ait aracın geçişi sırasında patlatıldı.

Dodishe'nin araçta olmadığı ve patlamada yoldan geçen bir kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası Facebook hesabından açıklamada yapan Polis Sözcüsü Dodishe, "Bu akşam saat 20.55 civarında, yol kenarına döşenen bir mayın aracımı hedef aldı. Çok şükür arabamdaki kimse yaralanmadı. Teröristler bizi sindiremeyecek. Halkımızı onlardan korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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