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Dünya

Somali'de patlama meydana geldi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da büyük bir patlama sesi duyuldu.

AA05 Mart 2021 Cuma 20:34 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 20:49
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Somali'nin başkenti Mogadişu'daki işlek bir lokantanın önünde patlama yaşandı.

Mogadişu'daki AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, Hamar Jajab ilçesindeki "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde patlama meydana geldi.

Görgü şahitleri, bölgeden yoğun dumanın yükseldiğini belirtti.

Lokanta, Mogadişu Limanı'na yakın bir konumda bulunurken, patlamada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

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