İSTANBUL 33°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2024 Cumartesi / 28 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,2309
  • EURO
    36,2864
  • ALTIN
    2608.81
  • BIST100
    10473.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü
Dünya

Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın bir plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
Somali'de bir plaj ve otele düzenlenen saldırıda 32 kişi öldü
ABONE OL

Somali Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab üyelerinin, Mogadişu'daki Lido Plajı ve Beach View Otel'e saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, bir intihar bombacısının sivillerin yoğun olduğu plajda kendi patlattığı, birkaç saldırganın da otele girerek etrafa ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 63 kişinin yaralandığı bildirilen açıklamada, güvenlik güçlerinin gece boyunca saldırganlarla mücadele ettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırının büyük bir kaosa neden olduğu ifade edilerek, çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, plaj ve otelde çok sayıda ölü ve yaralı olduğu görüldü.

Hastanelerde kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışı çağrısı yapıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırının sorumluluğunu üstlendiği bildirildi.

  • Somali
  • saldırı
  • patlama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.