Somali'de Şebab'a operasyon: 6 militan öldürüldü

Mogadişu Devlet Radyosunun emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Somali Özel Kuvvetleri, Amerikan Kuvvetlerinin desteği ile Şebab'a yönelik ülkenin güneyindeki Aşağı Şabella bölgesinde hava harekatı düzenledi.

Haberde, operasyon kapsamında örgütünün üst düzey yöneticilerinden Muallim Tahir ve Abdurrahman Ebu Selman'ın da aralarında bulunduğu en az 6 militanın öldürüldüğü ve bazılarının gözaltına alındığı belirtildi.

Yetkili ayrıca operasyon bölgesine 18 kilometre uzaklıktaki bir bölgede Şebab tarafından alıkonulan 20 kişinin güvenlik güçlerince kurtarıldığını kaydetti.Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülkede geçen yıl ekim ayında 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan sorumlu tuttuğu terör örgütü Şebab'a karşı "savaş" ilan etmişti.