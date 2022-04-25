Somali'de seçimler, krizler ve güvenlik sorunlarının gölgesinde sürüyor

Ülkede devam eden sorunlara rağmen son iki senedir ertelenen ve geçen sene 29 Temmuz'da yeniden başlayan seçimlerin önemli bir kısmı tamamlandı.

Meclis ve cumhurbaşkanı seçimlerinin peş peşe yapıldığı ülkede meclisin üst kanadını oluşturan senatonun 54 üyesi, eyalet konseylerince belirlendi ve seçim süreci 13 Kasım 2021'de tamamlandı.

"Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadının 275 üyesi ise Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Halk Meclisi seçimleri, 1 Kasım 2021'de başladı ve birçok ertelemenin ardından 31 Mart'ta tamamlandı. Seçimler sonucunda 275 sandalyeden 26'sı boş kaldı.

Somali'de aylardır süren milletvekili seçimlerinde meclisin alt ve üst kanadına seçilen vekiller, başkent Mogadişu'da yemin etmeye başladı.

Yemin süreçleri devam ederken yaklaşık 30 vekilin süreci ise adaylığa uygunluk gibi kriterler nedeniyle henüz tamamlanamadı.

Son vekillerin çıkacağı bazı bölgelerdeki seçimlerin ise birkaç hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Geçen senenin başından beri ertelenen ve ülkede siyasi krize neden olan cumhurbaşkanı seçimleri, meclis seçimlerinin tamamlanması sonrası yapılacak.

Seçilen meclis üyeleri, hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.

- ÜLKEDE SİYASİ, EKONOMİK VE GÜVENLİK SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Bağımsızlığından bugüne birçok sorunla mücadele eden Somali'de son yıllarda krizler daha da arttı ve derinleşti.

Somalili liderler, seçim sürecini de olumsuz etkileyen krizleri aşmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2021 başında yapılamaması nedeniyle Başbakan Hüseyin Roble ile Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu arasında siyasi kriz yaşanıyor.

Fermacu, Roble'yi ülkeyi yönetememekle suçlarken Başbakan Roble ise Cumhurbaşkanı'nın seçimleri kasıtlı ertelediğini savunuyor.

Öte yandan ülkenin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor.

Kuraklık dalgası yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum ederken 2019'da çöl çekirgelerinin istilası sonrası tarımsal üretimin zarar görmesi, yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi, yeni gıda krizini tetikliyor.

Ülkenin önemli bir kısmında hakimiyet kuran Eş-Şebab ise seçim sürecini baltalamak için birçok saldırı düzenliyor.

Sivil ve askeri merkezlere saldırılar düzenleyen örgüt, onlarca sivil, asker ve siyasetçinin ölümüne neden oluyor.