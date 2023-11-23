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Dünya

Somali'de sel bilançosu artıyor: Can kaybı 96'ya çıktı

Somali'de son günlerde şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 96'ya yükseldiği bildirildi

AA23 Kasım 2023 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Somali'de sel bilançosu artıyor: Can kaybı 96'ya çıktı
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Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, yaptığı açıklamada, özellikle Hiraan, Bakol, Bay ve Gedo bölgelerinin son günlerde şiddetli yağış ile sellerden etkilendiğini söyledi.

Aşırı yağış ve seller nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 96'ya yükseldiğini belirten Abdulle, 2 milyon kişinin etkilendiği afet nedeniyle 700 bin kişinin de göç ettiğini bildirdi.

Sellerden çiftlik hayvanları olumsuz etkilendi ve çok sayıda tarım arazisi tahrip oldu.

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

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