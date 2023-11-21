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Dünya

Somali'de sel felaketinde bilanço artıyor: Ölü sayısı 53'e çıktı

Somali'de şiddetli yağış ve yol açtığı seller sonucu ölenlerin sayısının 53'e yükseldiği bildirildi.

AA21 Kasım 2023 Salı 12:20 - Güncelleme:
Somali'de sel felaketinde bilanço artıyor: Ölü sayısı 53'e çıktı
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Somali Afet Yönetim Ajansı (SODMA) Başkanı Mohamud Moallin Abdulle, basına yaptığı açıklamada, aşırı yağış ve sellerden 1,5 milyon kişinin etkilendiğini, 5 binden fazla evin de yıkıldığını belirtti.

Abdulle, afet nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Somali'deki afet, Hiraan, Bakol, Bay ve Gedo bölgelerinde etkili oldu.

Sellerden çiftlik hayvanları ve tarım arazileri de etkilendi.

Şiddetli yağış ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşayan Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Kenya, aşırı yağışlar nedeniyle vatandaşlarına uyarı yapmıştı. Seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde "acil durum" ilan edilmişti.

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