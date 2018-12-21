Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Somali’de terör örgütleri Eş-Şebab ve DEAŞ çatışıyor

Somali’de Eş-Şebab ve DEAŞ yanlısı terör grupları arasındaki rekabet şiddetlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütüne yakın medyada açıklamalarına yer verilen Eş-Şebab Sözcüsü Ali Mahmut Raci, ülkedeki DEAŞmensuplarını yok etmeleri için örgüt üyelerine emir verildiğini belirtti.

DEAŞ'ı Eş-Şebab’ın ticaretini baltalamak ve militanlarını öldürmekle suçlayan Raci, “Savaşçılarımızı öldürüyorlar. Tüm savaşçılarımızı onları yok etmeye çağırıyorum.” dedi.

Ülkedeki DEAŞ yanlısı grupların, son aylarda örgüte haraç vermediği için yaklaşık 15 iş adamını öldürdüğü kaydediliyor.

Geçen haftalarda iki örgüt mensupları arasında çatışma çıkmış, taraflar büyük kayıp vermişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Görme engelli çocuk hatalı otopark mağduru oldu

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Fenerbahçe'nin listesinde tam 10 yıldız var!

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

Eryaman Stadı, ikinci yarıya hazır hale gelecek

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA