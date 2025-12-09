Somali'de terör örgütüne yönelik operasyon: 7 militan etkisiz hale getirildi

NISA tarafından yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçleri uluslararası ortaklarının desteğiyle, Hiiraan'da bir köye sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 militan etkisiz hale getirildi ve içinde çok sayıda mühimmat ile cephane bulunan kamyon imha edildi.

Güvenlik kaynakları, operasyonun örgütün bölgedeki hareketliliğini engellemek ve militanların Batı ile Doğu Hiiraan arasındaki geçiş koridorlarını kullanmasını önlemek amacıyla yapıldığını belirtti.

Eş-Şebab, 2006'da Somali'de ortaya çıkan ve El-Kaide'ye bağlılık bildiren silahlı terör örgütü olarak biliniyor. Örgüt, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali ordusu, NISA ve uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.