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Dünya

Somali'de yeni terör saldırıları! 10 kişi hayatını kaybetti

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Eğitim Bakanlığı yakınlarında bomba yüklü araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA30 Ekim 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme:
Somali'de yeni terör saldırıları! 10 kişi hayatını kaybetti
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Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi yetkilileri, bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 10 kişinin cesetlerinin hastane morguna kaldırıldığını, yaralanan 87 kişinin de tedavi altına alındığını bildirdi.

Polisten yapılan açıklamaya göre ise ilk patlamanın ardından gazeteciler, sağlık ekipleri ve polislerin olay yerine gelmesini takiben ikinci patlama yaşandı.

Can kayıplarının çoğu ikinci patlamadan kaynaklandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

2017'de aynı bölgede gerçekleştirilen, Afrika Boynuzu ülkelerindeki en büyük bombalı terör saldırısında 600'den fazla kişi ölmüş, 1000'i aşkın kişi yaralanmıştı.

  • somali
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