Somali'deki 7 askeri üs orduya devredildi

ATMIS'ten yapılan açıklamada, ülkeden çıkma planının ilk aşamasını oluşturan 2 bin askerlik geri çekilmenin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerindeki 7 askeri üssün boşaltılarak Somali ordusuna devredildiği aktarıldı.

ATMIS'in geri çekilme planına göre eylül sonuna kadar ülkeden 3 bin barış gücü askerinin daha çekilmesi planlanıyor.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) 2022'de yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmişti.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.