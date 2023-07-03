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Dünya

Somali'deki 7 askeri üs orduya devredildi

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS), 2 bin askerlik geri çekilme planının tamamlanarak 7 askeri üssün Somali ordusuna devredildiğini duyurdu.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10 - Güncelleme:
Somali'deki 7 askeri üs orduya devredildi
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ATMIS'ten yapılan açıklamada, ülkeden çıkma planının ilk aşamasını oluşturan 2 bin askerlik geri çekilmenin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerindeki 7 askeri üssün boşaltılarak Somali ordusuna devredildiği aktarıldı.

ATMIS'in geri çekilme planına göre eylül sonuna kadar ülkeden 3 bin barış gücü askerinin daha çekilmesi planlanıyor.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) 2022'de yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmişti.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.

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