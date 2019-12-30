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Dünya

''Somali'deki bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı''

Somali İstihbarat Ajansı: '(Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü) Bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı.'

30.12.2019  14:52 - Güncelleme: 30.12.2019  14:52

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