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Dünya

Somali'deki bombalı saldırılarda acı bilanço

Somali'nin Beledweyne bölgesinde, dün Eş-Şebab terör örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 15 kişinin öldüğü bildirildi.

AA24 Mart 2022 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 09:34
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Polis memuru Abdullahi Ahmed, AA muhabirine, Beledweyne bölgesindeki dünkü bombalı saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Ahmed, Eş-Şebab tarafından düzenlenen bombalı saldırılarda 15 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında Amine Muhammed Abdi isimli bir kadın milletvekilinin de olduğu bilgisini paylaşan Ahmed, patlamada yaralananların da olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırıların bölgedeki meclis seçimleri öncesi yaşandığı ve kadın milletvekili Muhammed'in de seçim çalışması yürüttüğü vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermaju ve Başbakan Muhammed Hüseyin Roble, saldırıları kınadı.

  • Somali
  • bombalı saldırı
  • Eş-Şebab

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