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Dünya

Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde ülkenin bağımsızlık günü kutlandı

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde Somali'nin bağımsızlık günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 16:45 - Güncelleme:
Somali'deki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde ülkenin bağımsızlık günü kutlandı
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Bağımsızlık günü etkinliğine Somali Sağlık Bakanı Dr. Ali Hajiadam Abubakar, milletvekilleri, hastane yöneticileri ve davetli misafirler de katıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Halil Arslan, kutlamada yaptığı konuşmada, "Kurban Bayramı'nda hastanede yatan hastaları tek tek ziyaret edip üzüntülerini paylaştığımız gibi, bu mutlu günde de yanlarında olmak ve mutluluğu paylaşmak oldukça gurur verici." dedi.

Etkinlikte Somali'nin geleneksel oyunları sergilendi ve şarkıları seslendirildi.

Somali'nin güney bölgelerinin İtalyan sömürgesinden kurtulması ve İngiliz sömürge yönetiminden ayrılan kuzey bölgesiyle 1 Temmuz 1960'ta birleşmesi her yıl ülkede ve yurt dışında yaşayan Somalililer tarafından kutlanıyor.

  • Mogadişu
  • Somali
  • Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi

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