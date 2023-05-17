İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2023 Çarşamba / 27 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7707
  • EURO
    21,491
  • ALTIN
    1263.7
  • BIST100
    4616.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Somali'deki seller sebebiyle 200 bini aşkın kişi evini terk etmek zorunda kaldı
Dünya

Somali'deki seller sebebiyle 200 bini aşkın kişi evini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de şiddetli yağışlara bağlı yaşanan seller nedeniyle 219 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

AA17 Mayıs 2023 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Somali'deki seller sebebiyle 200 bini aşkın kişi evini terk etmek zorunda kaldı
ABONE OL

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin orta bölgesindeki sellerin, binlerce kişinin hayatını olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, Beledweyne şehrinde şiddetli yağışlara bağlı yaşanan seller nedeniyle 219 bin kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Sellerin 460 bin kişiyi etkilediği kaydedilen açıklamada, yükselen su seviyesi nedeniyle bölge hastanesi ve hükümet binalarının yanı sıra birçok önemli yerin zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan Somali Afet Yönetim Ajansı ise sellerde 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sellerin etkili olduğu bölgede kolera ve sıtma gibi salgın hastalıkların artabileceğinden endişe ediliyor.

Komşu ülke Etiyopya'da da 12 Mayıs'ta başlayan şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sellerde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.