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Dünya

Somali'den BM'ye Yunanistan için soruşturma çağrısı

Somali, Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybeden 19 düzensiz göçmenden 5'inin vatandaşı olduğunu duyurarak, Birleşmiş Milletler'e (BM) soruşturma çağrısı yaptı.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 20:31 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:31
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Somali Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Somali sınırında ölen düzensiz göçmenlerden 5'inin Somali vatandaşı olduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, yaşananlara ilişkin endişe taşıyan ülkeler ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, duruma ilişkin soruşturma yapmaya çağrıldı.

Hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin paylaşıldığı açıklamada, meydana gelen insan hakları ihlali de en şiddetli şekilde kınandı.

- 19 düzensiz göçmen yaşamını yitirmişti

Edirne'de ay başında 19 düzensiz göçmenin cansız bedeni bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, donarak hayatını kaybeden göçmenlerin ayakkabıları ve elbiselerinin çıkarıldığını, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itildiğini ifade etmişti.

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