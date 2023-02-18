Somalili vekillerden Türkiye'ye destek

Somalili vekiller, başkent Mogadişu'daki yaptıkları toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye için yapılan bağış kampanyasına bu ayki maaşlarının yüzde 20'sini vererek katıldı.

Somali Meclisi Başkan Vekili Abdullah Ömer Abşir, halihazırda iş insanları ve hükümetin kampanyaya destek olduğunu söyleyerek kendilerinin de bu katkıyı sunma kararı aldığını söyledi.

Ülkede hükümet tarafından başlatılan yardım kampanyasında ilk 2 günde 4 milyon dolar toplandı. Kuraklık ve çatışmalardan ötürü zor bir dönem geçiren ülkede depremler sonrası çeşitli yardım kampanyaları başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, dün cuma namazı sonrası vatandaşlara "Türk kardeşlerimizin bizler için ne ifade ettiğini her Somalili bilir, onlar daha fazlasını hak ediyor. Küçük de olsa gücümüzle yapabildiğimiz her şeyi yapalım." çağrısında bulunmuştu.