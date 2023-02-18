İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Somalili vekillerden Türkiye'ye destek

Somalili milletvekilleri, Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına bir aylık maaşlarının yüzde 20'sini vererek katkıda bulundu.

AA18 Şubat 2023 Cumartesi 16:07 - Güncelleme:
Somalili vekillerden Türkiye'ye destek
ABONE OL

Somalili vekiller, başkent Mogadişu'daki yaptıkları toplantıda Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye için yapılan bağış kampanyasına bu ayki maaşlarının yüzde 20'sini vererek katıldı.

Somali Meclisi Başkan Vekili Abdullah Ömer Abşir, halihazırda iş insanları ve hükümetin kampanyaya destek olduğunu söyleyerek kendilerinin de bu katkıyı sunma kararı aldığını söyledi.

Ülkede hükümet tarafından başlatılan yardım kampanyasında ilk 2 günde 4 milyon dolar toplandı. Kuraklık ve çatışmalardan ötürü zor bir dönem geçiren ülkede depremler sonrası çeşitli yardım kampanyaları başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Hassan Şeyh Mahmud, dün cuma namazı sonrası vatandaşlara "Türk kardeşlerimizin bizler için ne ifade ettiğini her Somalili bilir, onlar daha fazlasını hak ediyor. Küçük de olsa gücümüzle yapabildiğimiz her şeyi yapalım." çağrısında bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.