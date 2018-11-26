Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama meydana geldi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı araç saldırısında en az 6 kişi hayatını kaybetti.
- star.com.tr
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir aracın patlaması sonucu en az 6 kişinin yaşamını yitirdi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Somali polisi bombalı aracın, Mogadişu'nun Wadajir ilçesinde, yoğun bir kavşakta patlatıldığını açıkladı.
Polis, patlamada 15 kişinin de yaralandığını belirtirken, bombalı aracın kavşakta toplanan polisleri hedef aldığını açıkladı.
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