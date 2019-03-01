Somali’de terör örgütü Şebab ve ordu arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Terör örgütü Eş Şebab’ın Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir otele düzenlediği bombalı saldırının ardından, otelin yanındaki bir binada Somali ordusu ile örgüt mensupları arasında silahlı çatışma çıktı.

Gece geç saatlerde başlayan ve hâlen süren çatışmalarda, Somali polisinden yapılan açıklamaya göre 13 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Mağazaların ve restoranların da bulunduğu işlek bir caddede yer alan Maka Al-Mukarama Oteli’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırısı ve ardından yaşanan çatışmalarda ölü sayısının artmasında endişe ediliyor.

Polis yetkililerinden Muhammed Hüseyin, konuyla ilgili olarak Reuters’a yaptığı açıklamada, “Güvenlik güçleri, otelde ve yanındaki binada bulunan düzinelerce sivili kurtardı. Örgüt mensupları hâlen binada bulunuyor. Çatışmalar devam ediyor. Şu ana dek 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin yaralandığını teyit ettik.” diye konuştu.

Ölü sayısının artabileceğini belirten Hüseyin, “Güvenlik güçleri için dün gece söz konusu binaya girmek oldukça güçtü, çünkü patlamadan dolayı elektrikler kesildiği için her yer kapkaranlıktı. Şimdi güneş doğdu. İlerleyen saatlerde operasyonun sonuca ulaşmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü Eş Şebab’ın sözcüsü Abdiasis Abu Musab ise, otelin kontrolünün hâlen kendilerinde olduğunu açıklayarak, “Hükûmet güçleri üç kere binaya girmeye çalıştı, her seferinde geri püskürttük. Otel hala bizim kontrolümüzde.” dedi.