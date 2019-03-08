Somali'nin eski Dışişleri Bakanı İsmail Mahmut Hurreh: Türkiye, Afrika Boynuzu'nda ara buluculuk için en nitelikli ülke

Hurreh, bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da, Türkiye'nin Somali ile Somaliland arasındaki ara buluculuk çabaları ve problemin çözümüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Konunun önemine işaret eden Hurreh, "Türkiye, Somali ve Somaliland arasında ara bulucu rolü için en nitelikli ülke konumunda." diye konuştu.

İsmail Mahmut Hurreh, Türkiye'nin ortaya koyduğu çabaların Somali'ye Somaliland'den daha fazla yardımcı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu kritik rolü üstlenmesinden ötürü çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda tarihi açıdan yeni bir aktör olmadığına dikkati çeken Hurreh, bu bölgedeki zengin potansiyelin de altını çizdi.

Hurreh, Somali ve Somaliland'in doğal gaz, petrol, altın ve uranyum gibi doğal yer altı zenginlikleri olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin teknolojisi ve bu anlamdaki teknik bilgisinden kaynakların araştırılması konusunda yararlanmak, Somali ve Somaliland için en iyisi diye düşünüyorum." dedi.

Bölgedeki ideal çözümün, problemi etkin şekilde değerlendirmek ve masaya yatırmaktan geçtiğini söyleyen Hurreh, "Şu ana kadar birçok birleşme girişimi başarısız oldu. Buna ilişkin ne yapacağımızı konuşmalıyız. Başarısızlığa götüren yöntemleri tekrar etmemeliyiz. Afrika Boynuzu, Somali ve Somaliland'in bölgeye daha güçlü ve daha geniş çerçevede katkısına ihtiyaç duyuyor. Bunu da Somali ve Somaliland'in birlikte çalışarak yapması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

SOMALİ İLE İLİŞKİLER

Türkiye'nin Afrika politikasında Somali'nin özel bir yeri bulunuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlık görevini yürüttüğü 2011'de kuraklık felaketinden etkilenen Somali'ye yaptığı ziyaret, uluslararası toplumun dikkatini bu bölgeye çekerek Somali açısından dönüm noktası olmuştu.

Ziyaretin ardından Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük insani yardım operasyonunu başlamıştı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, geçen yıl Türkiye'yi iki defa ziyaret etmişti.

Bu ülkeyle 2018'de Türkiye-Somali Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı düzenlenmişti.

Türkiye ayrıca 1991'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesel yönetimiyle Somali Federal Hükümeti arasında üstlendiği ara bulucu rolü çerçevesinde, İstanbul'da geçen sene 3. Somali-Somaliland Akademik Çalıştayı'na ev sahipliği yapmıştı.