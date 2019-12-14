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Somali'nin ilk tarım fuarı 'Somturk Agro Expo 2019' açıldı

Türkiye ile Somali arasında ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan 'Somturk Agro Expo 2019' fuarı başkent Mogadişu'da açıldı. Fuara Türkiye ve Somali'de tarım alanında faaliyet gösteren 20 firma katılıyor.

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Türkiye ile Somali arasında ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan "Somturk Agro Expo 2019" fuarı başkent Mogadişu'da açıldı.
 
Somali'deki Zemzem Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 16 Aralık'a kadar devam edecek olan fuara tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 20 Türk ve Somali firması katılıyor.
 
Tarım fuarının açılışına Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdullah Ali Hasan, Tarım Bakanı Yardımcısı Hamid Ali, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sıddık Verfa Harsi'nin yanı sıra Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somalili milletvekilleri katıldı.
 
Açılış kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Tarım Bakanı Yardımcısı Ali, Agro Expo 2019 fuarının ülkede bu türde düzenlenen ilk fuar olduğunu ifade etti.
 
Somali'nin devasa tarımsal zenginliklere sahip olduğunu ancak yatırım ve pazarlamaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ali, fuar sayesinde tarım alanında bilgi alışverişinin sağlanmasını ve Somali'de tarım sektörünün canlanmasını amaçladıklarını kaydetti.
 
Türk firmalarından fuara geniş düzeyde katılım olduğunu belirten Ali, fuar aracılığıyla dünyaya Somali tarım ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.
 
Türk Büyükelçi Yılmaz ise Türkiye'nin Somali'ye tarımın yanı sıra alt yapı, ekonomi, eğitim ve güvenlik gibi pek çok alanda destek verdiğini hatırlattı.
 
Türkiye'nin 2011'den bu yana Somali'de tarım sektörünü desteklediğini ifade eden Yılmaz, Somali'nin Afrika Boynuzu'nda stratejik bir tarım bölgesi olduğunu ve Türkiye'nin de tarım alanındaki deneyimlerini bu ülkeyle paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.
 
Zemzem Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi Muhammed Mahmud Biri de fuarla, tarım alanında faaliyet gösteren Türk ve Somali firmaları arasında köprü kurmayı hedeflediklerini belirtti.
 
Fuarda tarım ürünlerinin yanı sıra gübre çeşitleri ile Türkiye'den en yeni tarım ekipmanları görücüye çıkacak. 

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