Somos Maduro* 

Suikasttan dış destekli kalkışmaya kadar her türlü kumpasla Venezuela’da seçilmiş Başkan Nicolas Maduro’yu iktidardan indirmeye çalışan ABD, son darbe senaryosu için düğmeye bastı. Venezuela’da geçen yıl yapılan seçimleri yüzde 68 oyla kazanan Nicolas Maduro’nun ay başında devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra CIA destekli muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis’in, Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmesiyle ülkede siyasi gerilim patlak verdi. ABD’nin başını çektiği bazı bölge ülkeleri Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını duyururken, Maduro, yüz binlerce destekçesine ‘Amerikan emperyalizmine karşı direneceği’ mesajı verdi. Başkent Caracas’ta kendisine destek olmak adına toplanan yüz binlerce vatandaşa, Miraflores Başkanlık Sarayı önünden seslenen Maduro, “ABD müdahalelerini artık istemiyoruz. Venezuela halkı darbeciliğe, müdahaleciliğe ve emperyalizme hayır diyor. Devlet başkanını yalnızca halk seçer ve geri alır” dedi.

ABD’LİLERİ KOVDU

Trump’ın Venezuela’da darbe planı kurduğuna dikkat çeken Maduro, “Hür Venezuela halkı önünde, emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD’nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum” diye konuştu. Öte yandan, Maduro’nun ülkeyi terk etmek için 72 saat mühlet verdiği ABD’li diplomatların Venezuela’yı terk etmeyeceği bildirildi.

POMPEO’DAN REST

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Caracas yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden Maduro’nun Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Pompeo, “ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. Venezuela’daki personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz” ifadelerini kullandı.