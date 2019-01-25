Somos Maduro*
ABD, Venezuela’da darbe senaryosunu muhalif lider Juan Guaido’yu ‘geçici başkan’ olarak tanıyarak devreye soktu. Seçilmiş Başkan Nicolas Maduro, direniş mesajı verirken, Venezuela’ya ilk destek Türkiye’den geldi.
Suikasttan dış destekli kalkışmaya kadar her türlü kumpasla Venezuela’da seçilmiş Başkan Nicolas Maduro’yu iktidardan indirmeye çalışan ABD, son darbe senaryosu için düğmeye bastı. Venezuela’da geçen yıl yapılan seçimleri yüzde 68 oyla kazanan Nicolas Maduro’nun ay başında devlet başkanlığı yemini etmesinden bir gün sonra CIA destekli muhalefetin çoğunlukta olduğu Ulusal Meclis’in, Juan Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ ilan etmesiyle ülkede siyasi gerilim patlak verdi. ABD’nin başını çektiği bazı bölge ülkeleri Guaido’yu ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını duyururken, Maduro, yüz binlerce destekçesine ‘Amerikan emperyalizmine karşı direneceği’ mesajı verdi. Başkent Caracas’ta kendisine destek olmak adına toplanan yüz binlerce vatandaşa, Miraflores Başkanlık Sarayı önünden seslenen Maduro, “ABD müdahalelerini artık istemiyoruz. Venezuela halkı darbeciliğe, müdahaleciliğe ve emperyalizme hayır diyor. Devlet başkanını yalnızca halk seçer ve geri alır” dedi.
ABD’LİLERİ KOVDU
Trump’ın Venezuela’da darbe planı kurduğuna dikkat çeken Maduro, “Hür Venezuela halkı önünde, emperyalist ABD hükümetiyle politik ve diplomatik ilişkileri kestiğimizi açıklıyorum. ABD’nin bütün diplomatik ekibine, ülkeyi terk etmesi için 72 saat veriyorum” diye konuştu. Öte yandan, Maduro’nun ülkeyi terk etmek için 72 saat mühlet verdiği ABD’li diplomatların Venezuela’yı terk etmeyeceği bildirildi.
POMPEO’DAN REST
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Caracas yönetimini meşru görmediklerini, bu yüzden Maduro’nun Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmeleri talimatına uymayacaklarını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Pompeo, “ABD, Venezuela ile diplomatik ilişkilerini sürdürecek ve bu ilişkiyi bizim diplomatik temsilciliklerimizi ülkesine davet eden geçici Başkan Guaido hükümeti üzerinden sağlayacaktır. Venezuela’daki personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz” ifadelerini kullandı.
Kuklayı tanımak için sıraya girdiler
Venezuela’da meşru lider Nicolas Maduro yerine kendisini ‘geçici devlet başkanı’ ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yı ilk tanıyan ABD oldu. Washington darbe planına, bölgedeki iş birlikçilerinden destek yağdı. Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika, Guatemala, İngiltere, İspanya, Fransa, Almanya ve AB Guaido’yu Venezuela’nın ‘geçici başkanı’ olarak tanıdı.
Kolombiya Elçiliği’ne sığındı
CIA destekli Latin Amerika hükümetleri ve Beyaz Saray’ın geçici başkan olarak tanıdığı Ulusal Meclis’in muhalif lideri Juan Guaido, ordunun kendisini yakalamak için harekete geçmesi üzerine soluğu yabancı ülke temsilciliğinde aldı. Telesur’un haberine göre, Guaido, hakkındaki yakalama kararı sonrası ABD’nin bölgede üs olarak kullandığı Kolombiya’nın Caracas Büyükelçiliği’ne sığındı. İlk olarak 2007’de dönemin devlet başkanı olan Hugo Chavez’e karşı yürütülen öğrenci protestoları sırasında siyasete giren Guaido, muhalefetin başı Leopoldo Lopez’e siyaseten yasaklanması üzerine 2015’te aday gösterilerek milletvekili olmuştu.
SOKAK NÖBETİ BAŞLADI
Miraflores Sarayı önünde toplanan yüz binlere seslenen Venezuela Başkanı Maduro, ülkenin tarihi bir savaş içerisinde olduğunu ve ABD’nin ülkenin petrolüne göz diktiğini söyledi. Darbeye karşı kalıcı sokak nöbetleri başlattıklarını dile getiren Maduro ayrıca, kendisini ilk arayanlardan olan Başkan Erdoğan’a da desteği için teşekkür etti.
Başkan Erdoğan: ‘Dik dur kardeşim’
ABD tarafından muhalif lider Juan Guaido’nun ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanınmasının ardından Venezuela’nın seçilmiş başkanına ilk destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Venezuelalı mevkidaşını arayan Başkan Erdoğan, “Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Twitter hesabından duyurduğu telefon görüşmesi sonrası Türkiye’nin, Erdoğan liderliğinde tüm darbe girişimlerine kararlı tutumunu sürdüreceği vurgusu yapıldı.
Meşru lidere destek veren ülkeler
Türkiye: Dik dur Maduro, yanındayız.
Çin: Pekin, Venezuela hükümetinin, ülkenin ulusal egemenlik, bağımsızlık ve istikrarını korumaya yönelik çabalarını destekliyor, Venezuela’ya dış müdahaleye karşı çıkıyor.
Meksika: Venezuela’nın meşru lideri Nicolas Maduro’dur.
Nikaragua: Washington’ın darbe sopası kırılacak. Seçimle, barışı tesis etme kararlılığını gösteren Venezuelalıları kutluyoruz.
Uruguay: Venezuela’nın yasal lideri Maduro’dur.
Bolivya: Maduro’nun yanındayız. Güney Amerika, ABD’nin arka bahçesi olmayacak.
Küba: Amerikan darbesine karşı Venezuela halkı ve yasal lideri Maduro’yu destekliyoruz.
Putin’den, Maduro’ya destek
Rusya Devlet Başkanı Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü. Putin, Venezuela’da dış tahrikler sonucu oluşan siyasi kriz nedeniyle ülkeye yönelik desteğini yineleyerek, “Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir” ifadesini kullandı.
Maduro’ya sosyal medya operasyonu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ülkenin ‘geçici devlet başkanı’ olarak tanıdığını açıklamasının ardından Facebook ve Instagram, Venezuela’nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hesabındaki onay ibaresini kaldırdı. Facebook’ta 771 bin 268, Instagram’da da 500 bin takipçisi bulunan Maduro’nun sayfalarında artık ‘mavi tik’in yer almadığı görüldü. Twitter ise Maduro’nun hesap onayını kaldırmadı.
*Biz Maduro’yuz
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