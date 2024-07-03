İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5747
  • EURO
    35,0624
  • ALTIN
    2455.32
  • BIST100
    10546.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Son 20 yılın en kötüsü! BM'den Sudan için gıda güvensizliği uyarısı
Dünya

Son 20 yılın en kötüsü! BM'den Sudan için gıda güvensizliği uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan açıklamaya göre, şiddetli çatışmaları sürdüğü Sudan'ın son 20 yılın en kötü gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

AA3 Temmuz 2024 Çarşamba 11:45 - Güncelleme:
Son 20 yılın en kötüsü! BM'den Sudan için gıda güvensizliği uyarısı
ABONE OL

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Vanessa Huguenin, "Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde bulunan Sinca bölgesindeki çatışmalar ve Ebu Hacer ve Dali bölgelerindeki güvensizlik nedeniyle 60 binden fazla insan kaçtı" dedi.

Huguenin, Sinca'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların ardından yerinden edilenlerin çoğunun doğuya, Gedaref eyaletine gittiğini söyledi.

SON 20 YILIN EN KÖTÜSÜ

Sudan genelinde durum kötüleşmeye devam ederken "kadınların, çocukların ve tüm ailelerin her şeyi geride bırakarak kaçmak zorunda kaldığını" belirten Huguenin, Sudan'ın "son 20 yılın en kötü gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu aktardı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.