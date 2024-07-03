Son 20 yılın en kötüsü! BM'den Sudan için gıda güvensizliği uyarısı

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) sözcüsü Vanessa Huguenin, "Sudan'ın güneydoğusundaki Sinnar eyaletinde bulunan Sinca bölgesindeki çatışmalar ve Ebu Hacer ve Dali bölgelerindeki güvensizlik nedeniyle 60 binden fazla insan kaçtı" dedi.

Huguenin, Sinca'da Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların ardından yerinden edilenlerin çoğunun doğuya, Gedaref eyaletine gittiğini söyledi.

Sudan genelinde durum kötüleşmeye devam ederken "kadınların, çocukların ve tüm ailelerin her şeyi geride bırakarak kaçmak zorunda kaldığını" belirten Huguenin, Sudan'ın "son 20 yılın en kötü gıda güvensizliği" ile karşı karşıya olduğunu aktardı.