Son 24 saatte 10 katliam! Soykırımcı İsrail 92 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 148. gününde sürüyor.

İSRAİL GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON 24 SAATTE 92 FİLİSTİNLİYİ DAHA ÖLDÜRDÜ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü, 156 kişiyi yaraladığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 148 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 92 Filistinliyi daha öldürdüğü belirtilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye çıktığı aktarıldı.

Saldırılarda İsrail güçlerinin 156 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının 71 bin 533'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği bilgisine yer verildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 92 Filistinliyi öldürdüğü, 156 kişiyi yaraladığı açıklandı.

Hamas heyeti ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Lübnan güvenlik güçleri, İsrail'in insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü açıkladı.

Birleşiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yayınlanan son verilerde, Ekim ayından bu yana Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarında 9 bin kadın öldürüldüğü kaydedildi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud, Gazze'de bugüne kadar başta kadın ve çocuk olmak üzere 30 binden fazla kişinin öldürüldüğünü belirterek "Gazze'de olanlar, soykırımdır, insanlığa karşı suçtur." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Gazze'deki katliamı düşünecek olursak dünyadaki bazı büyük devletlerin nasıl ikiyüzlülüğü ve çifte standartları olduğunu, kendi öngördükleri çıkarları için hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadan bir nesli soykırımla yok etmek için her şeyi yapabileceklerini gördük." dedi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Francisco Jose Coy Granados, Orta Doğu'daki durumun, İsrail'den silah alımını "kabul edilemez" hale getirdiğini vurguladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 7 İsrailli rehinenin daha öldüğünü açıkladı.

Çin, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes sağlanması çağrısını bir kez daha dile getirdi.

06:22 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 16 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti.

05:59 Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası hukukun Gazze'deki katliamı ve soykırımı durdurma konusunda yetersiz kaldığını belirterek, "Her gün işlenen bu katliam karşısında uluslararası hukuk ne yapıyor? Neden Gazze halkını korumuyor? Sadece ABD ve Avrupa'nın çıkarlarını korumak için sesini yükseltiyor." dedi.

05:33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerinde 3 eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

03:55 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Gazze'ye destek için yapılan eylemleri aşırılık yanlılarının ele geçirdiğine ilişkin açıklamalarına, sivil toplum kuruluşları ve siyasiler sert tepki gösterdi.

03:34 İsrail'deki Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilerin ordu tarafından hedef alınmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamaların "inandırıcı olmadığını" yazdı.

03:24 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik, "Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir." dedi.

02:45 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'de Şifa Hastanesi'nin çevresindeki yıkımın boyutunun tarif edilemeyecek kadar kötü olduğunu belirtti.

00:19 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve ilacın yanı sıra 19 bin litre yakıt ulaştırdığı bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 35 Filistinli öldürüldü, 70 bin 457 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 242'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 413 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 219 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.