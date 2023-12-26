Son 24 saatte, 40 İsrail askeri yaralandı

Haaretz gazetesinin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardaki duruma ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte, aralarında subayların da bulunduğu 5'i ağır 40 İsrail askerinin yaralandığı aktarılan haberde, böylece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim'den bu yana yaralanan askerlerin sayısının 874'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde 2 askerinin öldürüldüğünü, 2 asker ile bir subayın ağır yaralandığını, Gazze'nin kuzeyinde de bir askerinin ağır yaralandığını duyurmuştu.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 500'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 20 bin 915 Filistinli öldürüldü, 54 bin 918 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 159'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 492 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 303 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 126 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.