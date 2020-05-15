AA 15 Mayıs 2020 Cuma 10:33 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 10:33

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saat içinde 4 yeni vaka tespit edildi, yeni can kaybı yaşanmadı.



Söz konusu vakaların tamamı ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Cilin eyaletinde saptandı.



Çin’de vaka sayısı 82 bin 933’e çıktı, 91 hastanın da tedavisi sürüyor. Ülkede bugüne kadar 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyinde ve salgının ilk çıktığı kent olan Vuhan'da son zamanlarda görülen yeni vakalar salgında ikinci dalga şüphelerini tetikledi.

Çin hükümeti, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da tüm halka test yapacağını açıklamıştı. Kentte dün başlayan nükleik asit testlerinin 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

- GÜNEY KORE’DE 27 YENİ VAKA SAPTANDI



Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte 27 vaka tespit edildiği, yen can kaybı yaşanmadığı bildirildi.



Söz konusu vakaların 22’sinin yurt içi, 5’nin yurt dışı kaynaklı olduğu kaydedilirken, yurt içi kaynaklı vakaların 17'si ise Seul'deki bar ve gece kulüplerinin olduğu bölgede tespit edildiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 11 bin 18’e çıktığı Güney Kore’de bugüne kadar salgın nedeniyle 260 kişi yaşamını yitirdi.

- YOLCULARA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU



Ülke basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en büyük hava yolu şirketi Korean Air Lines, tüm yolcuların gelecek haftadan maske takma zorunluluğu getirdi.



Maskenin şimdilik iç hat yolcularına zorunlu olduğu, dış hat yolcuları için de planlandığı kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini geçti.