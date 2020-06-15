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Dünya

Son 24 saatte Kovid-19'dan Bangladeş'te 38, Filipinler'de 10 kişi öldü

Son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Bangladeş'te 38, Filipinler'de 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 13:14 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 13:15
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Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Başkanlığının paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 99 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Ülkede son verilerle toplam ölü sayısı 1209'a, vaka sayısı ise 90 bin 619'a yükseldi.

Güney Asya ülkesi Bangladeş, söz konusu vaka sayılarıyla Çin'i geride bıraktı.

İlk vaka ve ölümlerin martta görüldüğü ülkede, son zamanlar günlük ölü sayıları 30-40 civarında, vaka sayıları ise 3 binin üzerinde seyrediyor.

Ülkede, geçen haftada bir bakanda da Kovid-19 tespit edilmişti.

- FİLİPİNLER'DE 490 YENİ VAKA

Diğer yandan Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 490 yeni vakanın saptandığı belirtildi.

Ülkede ölü sayısının 1098'e, vaka sayısının 26 bin 420'ye yükseldiği kaydedildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 8 milyon 7 bin 717'ye ulaştı.

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