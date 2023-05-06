İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mayıs 2023 Cumartesi / 16 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,521
  • EURO
    21,5177
  • ALTIN
    1266.25
  • BIST100
    4400.76
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Son 4 gün! Katılım oranı yüzde 40'a yaklaştı
Dünya

Son 4 gün! Katılım oranı yüzde 40'a yaklaştı

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci Recep Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurtdışında oy kullanmak için son 4 gün kaldığını belirtti. Ayrıca Özel, 'Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı.' ifadelerini kullandı.

IHA6 Mayıs 2023 Cumartesi 05:21 - Güncelleme:
Son 4 gün! Katılım oranı yüzde 40'a yaklaştı
ABONE OL
14 Mayıs 20023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimi için yurt dışında yüksek katılımla oy kullanma işlemi devam ediyor. Yurt dışında oy kullanma için son 4 gün kaldı. AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilci Recep Özel, konu hakkında Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40'a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün" ifadelerine yer verdi.

YURT DIŞINDA OY KULLANMA SÜRELERİ

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 27 Nisan - 9 Mayıs tarihleri arasında olmak üzere ülkelerin her biri için belirlenen tarih ve noktalarda oy kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise yurt dışı seçmenler 20 – 24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY KULLANMA SÜRELERİ

Gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan tarihinde başlayıp 14 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 17.00'de sona erecek.

GÜMRÜK KAPILARINDA 24 SAAT OY KULLANILABİLECEK

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ise gümrük kapılarındaki oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 28 Mayıs Pazar günü Türkiye saati ile saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.