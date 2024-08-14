İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ağustos 2024 Çarşamba / 9 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5652
  • EURO
    37,0605
  • ALTIN
    2668.52
  • BIST100
    9937.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Son anket yayımlandı! Demokrasi konusunda Harris, ekonomi ve göç krizinde ise Trump önde
Dünya

Son anket yayımlandı! Demokrasi konusunda Harris, ekonomi ve göç krizinde ise Trump önde

ABD'de halk 5 Kasım'da sandık başına gitmeye hazırlanırken, ülkede yapılan son anket, başkanlık seçimlerine ilişkin Demokratların Başkan adayı Kamala Harris'e 'demokrasiye bağlılık ve disiplin' konusunda güvenildiğini ortaya koydu. Öte yandan ekonomi ve göç konusunda ise Cumhuriyetçilerin adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın önde olduğu aktarıldı.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
Son anket yayımlandı! Demokrasi konusunda Harris, ekonomi ve göç krizinde ise Trump önde
ABONE OL

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette, 8-12 Ağustos'ta 1164 kişiye başkanlık seçimlerine ilişkin adaylar hakkında sorular yöneltildi.

HARRİS DAHA GÜVENİLİR

Anket sonuçları, ABD'li yetişkinlerin neredeyse yarısının "demokrasiye bağlılık ve disiplin" özelliklerinin Harris'i daha iyi tanımladığını düşündüğünü gösterirken, 10 kişiden yalnızca 3'ünün bu konuda Trump'a daha çok güvendiğini ortaya koydu.

Ayrıca, 10 kişiden 4'ü Harris'i "dürüst" olarak tanımlarken, bu oranın Trump için yüzde 24 olduğu ifade edildi.

KRİZ YÖNETİMİNDE İKİ ADAY EŞİT

Öte yandan, iki parti adayı da "güçlü lider olma ve kriz yönetimi" konusunda ankette eşit oranda onay aldı.

EKONOMİ VE GÖÇ KONUSUNDA TRUMP ÖNDE

Halkın yüzde 45'i Trump'ın ekonomiyi daha iyi yöneteceğini söylerken, yaklaşık yüzde 38'i ise Harris'i bu konuda daha güçlü buldu.

Göç konusunda ise ankette, adaylar arasında ekonomiye benzer bir fark çıktı.

Irk, kürtaj politikası ve sağlık hizmetleri konusunda ankete katılanların yarısı Harris'in "daha iyi bir iş çıkaracağını" düşünürken, 10 kişiden yalnızca 3'ü Trump'ı bu konuda daha yetkin bulduğunu söyledi.

GAZZE KONUSU

Öte yandan, her 10 Demokrat Partiliden yalnızca 6'sı Gazze konusunda Harris'in Trump'tan daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyor.

Gazze politikasına ilişkin söz konusu oran, Harris'in ankette Demokratlar tarafından en zayıf görüldüğü alan oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.