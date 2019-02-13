Son araştırmaya göre Stonehenge Fransızların eseri olabilir

İngiltere‘nin Wiltshire bölgesinde bulunan ve 7 bin yıllık olduğu tahmin edilen Stonehenge ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Çember şeklinde taş yapılar hakkında ''uzaylılar tarafından inşa edilmiş bir çeşit iletişim yöntemi'' veya daha bilimsel olan ''mevsim geçişlerini hesaplamak için kullanıldığı'' gibi birçok söyleme rağmen, anıt şeklindeki taşlar gizemini hala koruyor.

Ancak son yapılan araştırmalarla Stonehenge'in Fransız denizciler tarafından yapılmış olabileceği olasılığı güçlü hale geldi. Bu çalışma sayesinden Stonhenge'nin gizemi çözülebilir.

Nesiller boyu insanları şaşırtan tarih öncesi anıtla ilgili son çalışmada, Fransa'nın kuzeybatısındaki Brittany'deki avcı toplayıcı topluluğun, 7.000 yıl önce etkileyici yapı ve anıtları inşa etmeye başladığı belirtildi.

Bu topluluğun daha sonra megalit bina kültürlerini gelecek 1000 yıl boyunca deniz yollarıyla Avrupa'ya yaydığı düşünülüyor. Araştırma, o zamanki insanların bilinenden çok daha gelişmiş denizcilik becerilerine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl, yapılan bir araştırmada, Stonehenge taşlarının Galler'den gelmiş olabileceği fikri ön plana çıktı. Ancak taşları kimin getirdiğine dair bir fikir oluşmamıştı.