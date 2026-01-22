İSTANBUL 10°C / 7°C
Dünya

“Son aşamada” diyerek açıkladı: Zelenski'den Davos mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos'ta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini açıkladı. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik çalışmalar ve hava savunması desteği öne çıktı.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 18:16 - Güncelleme:
"Son aşamada" diyerek açıkladı: Zelenski'den Davos mesajı
Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 56. Yıllık Toplantısının sürdüğü Davos'ta Trump ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek yönünde ABD ve Ukrayna heyetlerinin sürdürdüğü çalışmaları ele aldıklarını aktaran Zelenski, "Başkan Trump ile verimli ve anlamlı bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Heyetlerin, savaşın bitmesi için ilgili belgelerin üzerinde "neredeyse her gün" çalışmalara devam ettiklerini belirten Zelenski, "Belgeler daha da iyi bir şekilde hazırlanmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, ikili görüşmede Ukrayna'nın hava savunması için ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri konusunda da konuştuklarını kaydederek, "Hava savunması için daha önce gönderilen füze paketi için teşekkür ettim ve ek bir paket daha istedim." ifadesini kullandı.

