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Dünya

Son aşamaya gelindi iddiası: ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderecek

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Ukrayna'ya Rusya topraklarını vurma kapasitesine sahip 'Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS)' olarak bilinen uzun menzilli füze yardımı planında son aşamaya geldiği öne sürüldü.

AA22 Eylül 2023 Cuma 23:42 - Güncelleme:
Son aşamaya gelindi iddiası: ABD, Ukrayna'ya uzun menzilli füze gönderecek
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Washington Post'un (WP) görüşmelerden bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin, Ukrayna'ya parça tesirli bombalarla donanmış "ATACMS" tipi uzun menzilli füze sağlamaya hazırlandığı savunuldu.

İlgili kurumlar arasında devam eden müzakerelerde sona yaklaşıldığı belirtilerek, Biden'ın vereceği en son onaydan sonra bu yardımla ilgili resmi duyurunun yapılabileceği iddia edildi.

Seçilen versiyona bağlı olarak 300 kilometre civarı menzile sahip ATACMS füzelerinin, Ukrayna ordusuna, ön cephenin çok gerisindeki Rus komuta noktalarını, mühimmat depolarını ve lojistik yollarını vurmasına imkan sağlayabileceği ileri sürüldü.

UKRAYNA, ABD'DEN ATACMS FÜZESİ TALEBİNİ DİLE GETİRMİŞTİ

Ukrayna, savaşın başladığı zamandan bu yana ABD'den ATACMS füzesi talebini dile getirmiş, ancak Biden yönetimi, Kiev'in bu füzeleri Rusya topraklarındaki hedeflere karşı kullanabileceği endişesi nedeniyle sıcak bakmamıştı.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da dün yaptığı görüşmede, gelecek hafta ABD'nin Ukrayna'ya 325 milyon dolarlık yeni askeri yardımı kapsamında ilk ABD Abrams tanklarının teslim edileceğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın hava savunma yeteneklerini de güçlendirmeye odaklandıklarını söyleyen Biden, bu kapsamda ilave ekipman sağlayacaklarını da ifade etmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise günlük basın toplantısında, Biden'ın Ukrayna'ya uzun menzilli güdümlü füze sistemi ATACMS sağlamamaya karar verdiğini ancak gelecek için bu konuyu masadan da kaldırmadığı şeklinde bilgi paylaşmıştı.

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