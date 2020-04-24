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Dünya

Son dakika... ABD'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 178 kişi öldü

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 17:04 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:15
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ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 548 artışla 869 bin 172'ye çıktı.

Salgında ölenlerin sayısı ise 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e ulaştı.

ABD'yi 219 bin 764 vakayla İspanya, 189 bin 973 vakayla İtalya ve 159 bin 495 vakayla Fransa takip ediyor.

- NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken, onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 684 bin 300 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 984 hasta da iyileşti.

Ülke genelindeki hastanelerde 123 bin 981 kişinin de Kovid-19 tedavisi sürüyor.

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