Son dakika... ABD'den korkunç uyarı: Rusya kimyasal silah kullanabilir

10 Mart 2022 Perşembe 07:16 - Güncelleme: 10 Mart 2022 Perşembe 10:13

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan Ukrayna'ya askeri harekat 15'inci gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşandı. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...

10:05 Rusya'nın Ukrayna'da Harkov'da yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 5 yaşındaki 1 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.



09:50 İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında günlerdir bekleyen devasa Rus konvoyunun bir haftada çok az bir ilerleme kaydettiğini ve kayıplar vermeye devam ettiğini bildiriyor.



09:45 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Rusya ile yaşanan savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakerelerden uzlaşı çıkmasını beklediğini ve "yakın gelecekte" ateşkese yaklaşılacağını düşündüğünü söyledi.

09:19 Ukrayna Merkez Bankası, Türkiye, Ermenistan, Kazakistan, Tacikistan, Vietnam ve Kırgızistan merkez bankalarından Rusya'nın Mir ödeme sistemi kartlarıyla yapılan tüm işlemleri durdurmalarını istedi.

09:15 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Mairupol'daki hastane bombalaması için 'dehşet verici' ifadesini kullandı.



09:00 Japonya'nın yakın bir zaman içinde, Ukrayna'ya açtığı savaş karşısında Rusya'dan petrol ithalatını yasaklamayı planladığı bildirildi.

08:30 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna lideri Zelenski'ye Londra'nın Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımları artıracağını söyledi.

07:50 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.

07:30 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile görüşmesinde, Özbekistan'ın Ukrayna ve Afganistan'a yönelik insani yardımlarını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

07:00 Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.



06:33 ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna ve Avrupalı müttefiklerine 13.6 milyar dolarlık ABD yardımını onayladı. Kararın hafta sonuna kadar Senato'dan da onay alması bekleniyor.

06:26 Rusya'nın ABD Büyükelçisi, ABD'yi eski Sovyet cumhuriyetlerinde yürüttüğü askeri ve biyolojik faaliyetlerini spn vermeye çağırdı.

03:57 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Ukrayna'ya ek güvenlik ve insani desteği görüştüklerini söyledi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD savunma bakanı Lloyd Austin'in Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Ukrayna ordusuna sürekli savunma güvenliği yardımı sağlanması konusunda da görüştüğü belirtildi.

03:50 Viyana'da şansölye Karl Nehammer ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan başbakan Mateusz Morawiecki "Rus ordusu düzenli olarak savaş suçları işlemekte ve bunları belgeleriyle ortaya koyacağız. Finansmanı petrol ve doğalgazdan gelen savaşın oksijenini kesmek ve Putin'in savaş makinesini durdurmak zorundayız." diye konuştu.



04:10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.



01:50 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Psaki, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da ABD'nin biyolojik silah laboratuvarları olduğu ve kimyasal silah geliştirdiği şeklindeki yanlış iddialarını not aldık. Çin'in de bu komplo teorilerini dile getirdiğini görüyoruz. Bunun akla hayale sığacak bir tarafı yok." ifadesini kullandı.

01:40 Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

01:10 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi. Zelenskiy, şunları kaydetti: "Başkent Kiev bölgesi ile Sumi ve Enerhodar kentlerinde 3 insani yardım koridorunu organize edebildik. 35 bine yakın insan kurtarıldı. Yarın devam edeceğiz. 6 insani yardım koridoru hazırlıyoruz. Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden de insanları çıkaracağız."

01:00 Dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları üreticisi Caterpillar, Rusya'daki fabrikalarını geçici olarak kapattıklarını duyurdu.

00:45 İtalyan petrol ve doğalgaz şirketi Eni, Rusya'dan petrol ve petrol ürünleri alımıyla ilgili yeni kontratların imzalanmasını askıya aldığını duyurdu.

00.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz" dedi.

23:43 Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Ukrayna'yı en iyi şekilde desteklemenin yolu silah ve hava savunması sağlamaktır." dedi. Ayrıca Sözcü Kirby, "Ukrayna içinde biyolojik kimyasal bir silah üzerinde çalışmıyoruz" açıklaması yaptı.