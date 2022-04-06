Son dakika... ABD'den yeni 'Ukrayna' kararı! Biden onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 42. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ABD, UKRAYNA'YA 100 MİLYON DOLARLIK EK ASKERİ YARDIM SAĞLIYOR

ABD yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık ek askeri ekipman ve mühimmat desteği sağlayacak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimi, Ukrayna'nın acil ihtiyacını karşılamak üzere daha önce sağlanan ve Ukraynalıların ülkelerini savunmak için etkili bir şekilde kullandığı Javelin zırh delici mühimmatının tedariki için 100 milyon dolara kadar ek bir güvenlik yardımına onay verdi." ifadelerini kullandı.

Kirby, bu 100 milyon dolar değerindeki Javelin füzelerinin Amerikan ordusunun envanterinden karşılanacağına dikkati çekti.

Bu yardımla, Biden göreve geldiğinden bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın 2,4 milyar doları aştığını kaydeden Kirby, bu miktarın 1,7 milyar dolarının Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana sağlandığını hatırlattı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:10 Hollanda, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar kapsamında yapım aşamasında ve bakımda olan, Ruslara ait 13 yata el koydu.

12:06 Yunanistan'ın, 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği bildirildi.

11:37 Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa Komisyonunu Ukrayna'nın Buça kentindeki katliam nedeniyle sert dille eleştirdi. Polonya Başbakanı yayınladığı videoda "Buça'daki katliamı beklemek gerçekten gerekiyor muydu? Rus canavarlığını gözler önüne seren öldürülen masumların görüntülerini beklemek gerekiyor muydu?" dedi.

11:35 Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Ukraynalı liderlerin Macaristan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

11:20 Rusya, Karadeniz kıyısından fırlattığı 2 süpersonik Onyx füzesiyle Ukrayna topraklarını vurdu. Dün Karadeniz üzerinden Ukrayna'ya Kalibr tipi seyir füzeleri fırlatılan Rus ordusu, bugün yine Karadeniz kıyısından Ukrayna'yı hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerinin hassas güdümlü füzeler ile vurulduğu bildirildi. Ukrayna hedeflerine karşı süpersonik füzelerin fırlatıldığı aktarılan açıklamada, "Karadeniz kıyılarından Bastion kıyı savunma birimleri, Ukrayna topraklarındaki hedeflere karşı 2 adet Onyx hassas güdümlü füze fırlattı" denildi. Hangi kentin vurulduğu ise belirtilmedi.

11:08 Rus ordusunun Ukrayna topraklarında kullanılamaz hale gelen tankları ve zırhlı araçları görüntülendi.

10:53 Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınındaki Buça bölgesinde sivillerin öldürülmesine ilişkin dünya medyasına yansıyan haber ve görüntülerin "son derece rahatsız edici" olduğunu belirtti.

10:43 ABD yönetimi, Amerikan ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna ordusuna 100 milyon dolarlık ek askeri ekipman ve mühimmat desteği sağlayacak.

10:29 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 18 bin 600 askerini, 150 uçağını, 135 helikopterini ve 684 tankını kaybettiği bildirildi.

10:13 Rusya'nın Kursk bölgesinin valisi Roman Starovoit, Ukrayna sınırında bulunan Kursk kentindeki sınır muhafızlarına ateş açıldığını söyledi. Staravoit, "Dün, yani 5 Nisan'da Sudzhansky bölgesindeki sınır muhafızlarımıza havan saldırısı düzenlemeye çalıştılar. Rus sınır muhafızları ateşe karşılık verdi... Bizim tarafımızda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı" açıklamasında bulundu.

09:44 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.

07:10 Japon hükûmeti, Ukrayna'nın enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğine yardım etmeyi hedefliyor.

04:07 Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

03:35 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 3 bin 800'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

02:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

00:50 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana tehlikeli bölgelerden 620 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

00:07 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da komuta merkezi ile yakıt deposunun yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

00:00 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.

23:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden yeniden başkent Kiev'e taşındı.

23:50 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.

23:40 Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı Borodyanka, yıkılmış binalar ve yanmış zırhlı araçlarla, "harabe şehre" döndü.