Son dakika... Ağır kayıp! İngiltere: Rus birlikleri dönmek zorunda kaldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 35. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

09:50 Ukrayna'nın Mikolayiv kentinde dün Rus füzesinin hedefi olan valilik binasında can kaybı 12'ye, yaralı sayısı ise 33'e yükseldi.

09:38 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

09:04 İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rus birliklerinin ikmal yapmak ve baştan organize olmak için kendi ülkelerine ve komşu ülke Belarus'a dönmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Açıklamada, "Bu faaliyet hali hazırda lojistik sorunlar ile karşı karşıya olan Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırıyor ve Rusya'nın Ukrayna içinde ileri mevzide bulunan birlikleri teşkilatlandırmakta ne kadar zorlandığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı. Savunma Bakanlığı, Rusya'nın karada kısıtlanan hareketlerini topçu ve füze saldırıları ile telafi etmeye devam etmesinin muhtemel olduğunu da ekledi.

08:43 Ukrayna'nın Luhansk bölgesi valisi Serhiy Gaidai, ülkenin doğusundaki Lysychansk kentinde bulunan yerleşim alanlarının bu sabah ağır topçu ateşiyle vurulduğunu söyledi.

07:18 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev ve Çernigiv bölgelerinden çekilmesinin devam ettiğini bildirdi.

06:55 ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

06:47 Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Asus firması olarak Rusya'ya ürün tedarikini durdurduklarını açıkladı.

05:54 Ukrayna, Karadeniz'de görülen deniz mayınlarından Rusya'yı sorumlu tuttu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Moskova, mayınları Ukrayna'nın bıraktığını iddia etmişti.

Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.

04:21 Ukrayna'nın İzyum kenti Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik, İzyum kentinin kuşatıldığını belirterek, bazı milletvekillerinin Ruslarla işbirliği yaptığı için kente 14 Mart tarihinden bu yana insani yardımların ulaşmadığını duyurdu.

04:17 Rusya, Ukrayna'nın Harkov ve Sumi kentlerine Rus ordusunun ağır zırhlı araçları eşliğinde 20 ton insani yardım malzemesi gönderdi.

03:33 Rusya Savunma Bakanlığı'nın, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ardından Kiev ve Çernigov kentlerine saldırıları azaltacaklarına dair açıklamasına rağmen Rus ordusu, bu gece Kiev'e bağlı bazı kentler dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenledi.

02:25 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Rusya'yı dünya pazarı için gıda taşıyan yaklaşık 94 geminin Akdeniz'e ulaşmasını engellemekle suçladı.

02:14 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. Ukrayna Ordu yetkilisi Vladislav Nazarov ise, halkı plajlardan uzak durmaları yönünde uyardı.

02:00 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod kentinde Rus ordusuna ait büyük bir mühimmat deposunda yaşanan patlama nedeniyle 4 Rus askeri yaralandı.

01:34 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.

01:30 Yılan adasını kuşatan Rus donanmasına ait gemilerin "teslim ol" çağrısına rest çekerek kabul etmeyen Ukrayna askeri Roman Gribov'a memleketi Çerkasi'de, Çerkasi Valisi İgor Taburets tarafından madalya takılarak ödüllendirildi.

01:17 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, insani koridorların açılması talebini Rus tarafına ilettiklerini bildirdi.

00:25 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında barışın ve istikrarın tesisi için gayret göstermekten vazgeçmeyecektir" dedi.

23:55 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti.

23:30 Polonya hükümeti, Rusya'dan kömür ithalatını yasaklama kararı aldı. Yasak konusunda Avrupa Birliği'nin (AB) karar almasını daha fazla bekleyemeyeceğini kaydeden hükümetin güvenlik gerekçesiyle böyle bir karar aldığı bildirildi.

23:10 Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit, ABD, Fransa, İngiltere, İtalyan ve Almanya liderlerinin görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, liderlerin Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkesi kabul etmeye çağırdığını aktardı.

23:06 Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Rusya'nın Kiev ve Çernigiv'deki askeri eylemlerini azaltma kararına temkinli yaklaştıklarını ve süreci izleyeceklerini belirterek "Kiev ve çevresindeki askerlerin harekete geçirilmesinin bir geri çekilme değil kuvvetlerin kaydırılması olduğuna inanıyoruz." yorumunu yaptı.

23:00 İspanya'nın başkenti Madrid'de Belediye Meclisi, 2006'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilen şehrin altın anahtarının geri alınmasını onayladı.