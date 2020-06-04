star.com.tr 04 Haziran 2020 Perşembe 14:27 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 14:52

Portekiz'de 13 yıl önce kaybolan kız çocuğu soruşturması, Almanya'da çocuklara cinsel saldırı suçundan hapis yatan bir kişinin gözaltına alınmasıyla ivme kazandı.

Alman savcılardan yapılan son açıklamada, 'Madeleine McCann'in muhtemelen öldüğü' belirtildi.

Braunschweig Cumhuriyet Savcısı Hans Christian Wolters yaptığı açıklamada, şimdi asıl şüpheli olan 43 yaşındaki Alman vatandaşının cinayet şüphesiyle ilgili soruşturma açıldığını söyledi.

Wolters, 'Cinayet soruşturmasından yola çıkarak kızın öldüğünü varsaydığımızı görebilirsiniz.' dedi.

MADELEİNE MCCANN'İN KAYBOLMASI VE SORUŞTURMA

2007 yılında, anne babası ve ikiz kardeşleriyle tatilini geçirmek için Portekiz'in Algarve bölgesine giden Madeleine McCann, 3 Mayıs 2007 Perşembe akşamı kaybolmuştu.

İngiliz kız çocuğu, annesi Kate ve babası Gerry McCann yemek yemek için 120 metre uzaklıktaki restorana gittiği sırada, ortadan kaybolmuştu.



Yerel polis, şüphelinin Portekiz tatil beldesi Praia da Luz'daki yazlık eve girdiği ve Madeleine'i kaçırdığı sonucuna varmıştı. Ancak, küçük kızın cesedi asla bulunamadı. Soruşturmada kimse suçlu bulunmadı ve ebeveynlerin de soruşturma kapsamında aklandı.

İngiliz ve Alman yetkililerin ortak çalışması sonunda, çocuklara cinsel saldırı ve istismar suçundan hapis cezası alan 43 yaşındaki bir bir şüphelinin gözaltına alınmasıyla, dava yeni bir ivme kazandı.

Polis, ismi kamuoyuna açıklanmayan adamın, küçük kızın kaybolduğu günlerde, Praia de Luz'ta bir evde oturuyordu ve Madeleine'nin ortadan kaybolmasından önceki günlerde tesiste bir kamp kamyoneti kullanıyordu.

McCann'ın ailesi Perşembe günü yaptığı açıklamada, şüphelinin açığa çıkmasından sonra davanın kapatılmasını umduklarını söyledi.

Küçük kız, birkaç gün sonra 4. doğum gününü kutlayacaktı.

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