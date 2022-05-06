Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 72. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

ALMANYA, UKRAYNA'YA 7 OBÜS SAĞLAYACAK

Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Labrecht, Ukrayna askerlerine obüsler konusunda eğitimin de verileceğini ifade ederek, obüslerin Alman ordusunun stoklarından gelmediğini, bunların henüz tamir edildiğini aktardı.

Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Hollanda'nın sağlayacağı 5 obüsle Ukrayna'ya sağlanacak obüs sayısının 12'ye çıktığı, Almanya'daki eğitiminin de gelecek hafta başlayacağı kaydedildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:29 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Luhansk bölgesinde Ukrayna hava kuvvetlerine ait 1 adet Su-25 ve 1 adet Mig-29 savaş uçağını düşürdüklerini bildirdi. Ukrayna'da Rus birliklerinin taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kramatorsk şehrinde 'Energomaşspetstal' fabrikası sahasında bulunan Ukrayna askeri birliklerine ait büyük bir mühimmat deposu yok edildi." ifadesini kullandı.

12:00 Almanya'nın, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 7 obüs göndereceği bildirildi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Slovakya'nın Sliac kentinde Alman askerlerini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ülkesinin PzH 2000 tipi 7 obüsü Ukrayna'ya sağlaması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

07:42 Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Rus bireylere ve kuruluşlara yönelik yaptırımları genişleteceklerini söyledi.

06:24 ABD tarafından paylaşılan istihbaratın Ukrayna'nın Rus kruvazörü Moskova'yı batırmasına yardımcı olduğu iddia edildi.

05:00 İngiltere'nin başkenti Londra'nın simgelerinden dev dönme dolap London Eye, Ukrayna'ya destek için Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

04:00 Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

03:30 ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın Romanya ve Slovakya'yı ziyaret etmek üzere bu akşam yola çıkacağı ve Anneler Günü'nde Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği ifade edildi.

03:00 Ukrayna, Polonya, Estonya, Litvanya ve Letonya içişleri bakanları ortak iş birliği bildirisi imzaladı.

02:00 Çekya Başbakanı Petr Fiala, Almanya'ya düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Almanya Başbakanı Şansölye Olaf Scholz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fiala, "Rus petrolüne ambargo uygulayacaksak, vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin Çekya'da yeterli benzin ve motorine sahip olacağına dair bir garantimiz olması çok önemli" dedi.

01:30 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya ile savaşın sürdüğü Ukrayna'da yaklaşık 12,8 milyon sivilin yerinden edildiğini açıkladı.