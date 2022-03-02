Son dakika... Başkent Kiev'de büyük patlama! Zelenskiy: Yaklaşık 9 bin Rus askeri öldürüldü

2 Mart 2022 Çarşamba 07:13 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 02:48

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 7. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürüyor.

Gece boyunca başkent Kiev'de patlama sesleri duyulurken Jitomir kentindeki saldırıda 1'i çocuk, 4 kişi öldü. Kiev'e ilerleyişlerini sürdüren Rus kuvvetleri şehirdeki TV kulesini de hedef aldı. Sokağa çıkma yasağı uygulanan Kiev'de halk sığınaklarda bekliyor.

İŞTE RUS İŞGALİNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

02:24 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir haftada yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

01:39 Dünya Bankası, Rusya ve Belarus'taki tüm programlarını durdurduğunu açıkladı.

01:27 Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Rusya'nın kredi notunu B'ye düşürdü.



00:54 Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın saldırı başlattığı Ukrayna'da 227 sivilin hayatını kaybettiğini, 525 sivilin yaralandığını, gerçek rakamın ise oldukça yüksek olduğuna inanıldığını bildirdi.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA 6. GÜN

23:20 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 76. Dönem Başkanı Abdulla Shahid, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına karşı alınan BM Genel Kurulu kararının, uluslararası toplumun Ukrayna'daki durumla ilgili ciddi endişelerini yansıttığını belirtti.

23:18 Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.

23:10 Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Geraşçenko, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki tren istasyonu yakınındaki merkezi ısıtma sistemlerini vurduğunu açıkladı.

23:04 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya aralarında tanksavar ve uçaksavar silahların da bulunduğu savunma ekipmanlarını ulaştıracaklarını bildirdi.

22:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çok sayıdaki Rusya vatandaşının Ukrayna'daki savaşın bir parçası olmak istemediğini açıkladı.

22:31 Rusya'nın ABD Büyükelçisini sınır dışı ettiğine dair yaygın haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

22:14 İsveç Hava Kuvvetleri, 4 Rus savaş uçağının hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi.

22:03 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini açıkladı.

22:01 Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu.



20:00 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını 5'e karşı 141 oyla kabul etti.



19:57 Rusya Savunma Bakanlığı: (Ukrayna ile savaşta) Rus askerlerinden 498'i öldü, 1597'si yaralandı.



19:38 Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.



16:44 Rusya: Almanya'nın Kuzey Akım-2'yi durdurma kararı, ikili ilişkilerde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açacak



15:51 Ukrayna: Rusya, İskender füzeleri kullandı.

15:29 Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi, ülkede 2 bin sivilin Rus ordusu tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

15:23 Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'NATO'yla ilişkilerimiz eskisi gibi olmayacak' denildi.

15:08 İngiltere Başbakanı Boris Johnson Birleşmiş Milletler üyelerini Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesini talep etmeye çağırdı.

15:00 Avrupa Birliği, 7 Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkardı.



14:56 Harkiv Valisi: Belediye binasına Rus füzesi isabet etti



14:37 Rusya, 2. tur görüşmelerin akşam saatlerinde olacağını duyurdu



14:27 Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Arestoviç: Rusya ile müzakerelerin 2. turu bu akşam aynı heyetlerin katılımıyla yapılacak



14:18 Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin: İngiltere'yle diplomatik ilişkilerin kesilme olasılığını dışlamıyoruz

13:35 Birleşmiş Milletler, yaklaşık 1 haftadır devam eden savaş nedeniyle 836 bin Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini açıkladı.



13:20 Almanya Başbakanı Scholz: NATO, Rusya'ya askeri bir saldırı düzenlemeyecek.

13:11 Ukrayna Harkiv'deki saldırıda 4 kişinin öldüğünü 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.



12:56 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor.

12:55 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna'nın nükleer silahlara erişmesine engel olacaklarını bildirdi. Lavrov aynı zamanda III. Dünya Savaşı'nın nükleer ve çok yıkıcı bir savaş olabileceğini ifade etti.

12:48 Kremlin: Ukraynalı yetkililerin bir sonraki görüşmelere gelip gelmeyeceği net değil. Bu akşam görüşme için hazırız.

12:45 Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko: Hazırlanıyoruz ve Kiev'i savunacağız.

12:30 İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, bir kez daha Ukrayna'dan gelen hava sahası kapatma çağrısını reddetti ve bunun 'Rusya'nın tüm Avrupa ile savaşa girmesine' sebep olabilecek olduğunun altını çizerek faydalı bir hamle olmayacağını savundu.



12:28 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, savaştan kaçarak AB ülkelerine giden Ukraynalılara geçici koruma statüsü verilmesi için teklif hazırladı.

12:12 Ukrayna Karadeniz'in kuzeybatısını deniz trafiğine kapattı.

12:05 İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Kiev'deki büyükelçiliğini kapattı.

12:07 Rus Haber Ajansına (TASS) konuşan ve müzakereler konusunda yetkili olduğu belirtilen bir kaynak: Müzakereler tamamen iptal edilmedi, zamanı değişti. Resmi açıklamalar yapılacak.



11:15 Rus basını: Bugün ikincisinin yapılması planlanan Ukrayna-Rusya müzakereleri ertelendi



11:07 Zelenskiy Yahudilere seslendi: Nazizm sessizlik içinde doğar. Kiev, Naziler tarafından öldürülen yüz bin insanın anıldığı bir yer, mezarlıklarının yeri. Böyle bir yeri füzeler için hedef haline getirmek Holokost kurbanlarını ikinci kez öldürmektir



10:45 Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da 1502 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

10:28 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Savaşın 6 gününde yaklaşık 6 bin Rus askeri öldürüldü



10:15 Harkov kentindeki emniyet binası Rus füzelerinin hedefi oldu.

10:10 Rus askerleri Herson'u ele geçirdi.



10:00 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Putin çocuklarla savaşıyor. Ukrayna'da füzelerle anaokulu ve yetimhaneleri vururken, Rusya'da savaşa hayır diyen çocukları gözaltına alıyor.

09:52 Ukrayna basını: Harkov'da Rusya'nın en yeni tanklarından 6 adet T-80BVM aynı anda ele geçirildi

09:41 Harkov Valisi: Rus Birliklerinin saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti, 112 kişi yaralandı



09:23 Ukrayna basını Harkiv'de kuvvetli bir patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

09:18 Ukrayna ordusu, saat 06:00 itibariyle, Rus kuvvetlerinin her yöne ilerlemeye çalıştığını, ancak Ukrayna ordusunun her yerde direndiğini açıkladı.

09:10 Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin petrol tedarikinde neden olabileceği sorunlara dair endişelerden dolayı artan petrol fiyatı, alınan önlemlere rağmen bugün 110 doları aştı. Bu, son yedi yılın en yüksek seviyesi.



09:03 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın geçen hafta Perşembe günü başlattığı Ukrayna'nın işgalinde bugüne kadar 13'ü çocuk en az 136 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.



09:00 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

08:35 Ukrayna'nın güneyindeki Herson kentinde liman ve tren istasyonunun kontrolünün Rus ordusuna geçtiği belirtildi. Ukrayna ve Rus ordusu arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Kırım'ın güneyindeki Herson'un Belediye Başkanı İgor Kolıhayev, şehirdeki bazı bölgelerin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini ancak şehrin direnmeye devam ettiğini açıkladı.

08:30 Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalıyor.

08:34 Moskova Borsası 2 Mart'ta da işlemlere açılmayacak. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere "mevcut durum" nedeniyle bugün de devam edilmeyeceği belirtildi.



08:19 Uluslararası Paten Birliği (ISU) Rus ve Belaruslu sporcuların ikinci bir duyuruya kadar uluslararası yarışmalardan menedildiğini açıkladı. ISU açıklamasında "Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenenlerle dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

08:11 Rusya'nın en zengin insanlarından Mikhail Fridman, Londra'da düzenlediği basın toplantısında oligarklara getirilen yaptırımların Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik savaş kararını değiştirmeyeceğini söyledi.

08:05 Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko, Jitomir kenti yakınlarındaki bir hava üssünü hedefleyen Rus seyir füzesi saldırısında civardaki evlerde yaşayan dört kişinin öldüğünü söyledi.



08:00 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında ilk ve ikinci gün oturumlarındaki konuşmalar tamamlandı. İlk iki günde üye 119 ülkenin temsilcilerinden 110'u BM Genel Kurulu'na hitap etti. Olağanüstü oturum bugün saat 18.00'de devam edecek.



07:50 ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna'yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı. Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtiyor.



07:15 Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi.



06:46 Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

06:38 Rusya devlet medyası TASS'ın haberine göre, Putin, Rusların 10 bin dolardan fazla dövizle ülkeyi terk etmelerini yasaklayan kararnameyi imzaladı.



06:25 Ukrayna ordusu, Rus hava birliklerinin Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a indiğini duyurdu.

06:20 ABD merkezli havacılık şirketi Boeing, Rus şirketleriyle tüm ilişkilerini sonlandırdığını açıkladı.

06:15 Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin büyüklüğünü iki katına çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. Ülkesinin güvenlik konseyinde konuşan Lukaşenko "Üst düzeyde eğitilmiş birlikler Belarus'a karşı herhangi bir askeri operasyon yapılmasını engellemek için bölgeye gönderilecek" dedi.

ABD YASAĞI BUGÜN YÜRÜRLÜĞE KOYACAK

05:45 ABD Ulaştırma Bakanlığı ve Federal Havacılık İdaresi, Rus uçaklarının ve havayollarının ABD hava sahasına girmesini ve kullanmasını engelleyen emirlerin Çarşamba günü sonuna kadar tamamen yürürlüğe gireceğini söyledi.

05:04 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de gizli bir sığınakta CNN International'a konuştu. Zelenskiy, ateşkes görüşmelerinin ciddiye alınabilmesi için saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi: Rusya bunu yaparsa, barışa hazır demektir. Öbür türlü görüşmeler sadece zaman kaybı olur. Buna hazır olup olmadıklarını göreceğiz.

05:00 ABD Savunma Bakanlığı'ndan üst düzey bir kaynak, Ukrayna'yı işgal eden Rus birliklerine dair gözlemlerini paylaştı. Pentagon, Rus birliklerinin morallerinin düşük olduğunu, çatışmada altı gün geçmesine rağmen hava üstünlüğünün kurulamadığını belirtti. Rusya'nın 400 civarında füze fırlatmasına rağmen Ukrayna hava savunmasının başarılı bir şekilde çalıştığı, Rusya'nın sınırdaki birliklerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girdiği, bazı birliklerin teslim olduğu, bazılarının da

'RUSYA ÇOK AZ İLERLEYEBİLDİ'

04:45 Ukrayna'da Kiev'e yönelen Rus konvoyuna dair yeni bilgiler paylaşıldı. Uydu görüntülerini analiz eden ticari istihbarat şirketi McKenzie Intelligence Services, konvoyun 64 kilometre uzunlukta olmadığını fakat 64 kilometreye yayılan parçalar halinde ilerlediğini aktarıyor. Konvoyun birden fazla noktada, bozulan araçlar nedeniyle tıkandığı görülüyor. Konvoyda tank ve zırhlı araçlardan çok lojistik araçlar olması, bir çatışmadan fazlasının planlandığını gösteriyor.

McKenzie'nin incelediği diğer uydu görüntülerinde ise Rus paraşütçülerin, Ukrayna'nın en önemli uluslararası kargo havalimanı ve askeri üssü olan Kiev yakınlarındaki Hostomel Havaalanı yakınlarında mevzilendiği görülüyor.

Rus topçuları ise henüz Kiev'i menziline alacak kadar yakınlaşamadı. Analistler Rus güçlerinin son 24 saatte çok az ilerleyebildiğini aktarıyor.

02:55 Ukrayna'nın Jıtomor kentinde konutların olduğu bir bölgede güçlü bir patlama meydana geldi.

02:47 Kanada hükümeti, Ukrayna'da devam eden Rus işgali nedeniyle Rusya'ya birtakım ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından bu hafta sonu itibariyle Kanada limanlarından Rus gemilerinin geçişini yasaklayacağını duyurdu.

01:35 Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal devam ederken, Rusya'ya yardımcı olan Belarus'a İngiltere'den yaptırım kararı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya yardımcı olan Belarus'un Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Victor Gulevich de dahil olmak üzere toplamda 4 üst düzey Belaruslu savunma yetkilisine ve 2 askeri kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

01:21 Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

01:20 IMF Direktörü Kristalina Georgieva ve Dünya Başkanı Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya gelecek haftalarda milyarlarca Dolar ek fon sağlamak üzere hızla çalıştıklarını duyurdu. Georgieva ve Malpass, emtia fiyatlarının artmasına dikkat çekerek, bunun enflasyonu daha da artıracağını ve krizin sürmesi halinde finansal piyasalarda aksamaların yaşanacağını ifade ettiler.

01:04 Teknoloji devi Apple, Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'da ürün satışını durdurdu. Şirketten yapılan açıklamada tüm ihracatın durdurulduğu ve Apple Pay ve diğer servislerin kullanımına kısıtlama getirildiği belirtildi.

00:10 Avrupa Parlamentosu Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesine yönelik çalışılması için AB kurumlarına çağrıda bulunan karar tasarısını kabul etti. AB'nin Rusya'ya karşı "daha sert yaptırımlar" uygulamasını da talep eden karar tasarısı, 637 temsilcinin lehte oyunu aldı.

- DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.