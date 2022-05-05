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Dünya

Son dakika... Beyaz Saray: Rusya kendi açısından Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 71. gününe girdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kendi açısından çoktan kaybettiğini söyledi.

5 Mayıs 2022 Perşembe 07:21 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 71. gününe girdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna için "zafer" tanımının Ukrayna'nın kendi seçimine bağlı olduğunu vurgulayan Psaki, "Biz en başından beri verdiğimiz savunma desteğiyle müzakere masasında Ukrayna'nın elini güçlendiriyoruz." dedi.

Psaki, savaşın başında Rusya'nın Ukrayna'yı kısa sürede kontrol altına almayı planladığını ve bu hedefe ulaşamadığını belirterek, "Ruslar kendi açılarından savaşı çoktan kaybetti. Ukrayna'yı ele geçiremedi. Vladimir Putin, Kiev sokaklarında boy gösteremeyecek. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini deviremeyecekler. NATO'yu da bölemediler." şeklinde konuştu.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

01:04 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İstanbul'da bir araya geldiği Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) Genel Müdürü Alexey Likhachev ile Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin durumu görüştü.

23:38 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'da en başta koyduğu hedeflere ulaşamadığını ve savaşı kendi açısından çoktan kaybettiğini söyledi.

22:14 Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan sivillerin tahliyesi için yarından itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde çatışmaları durduracaklarını ve insani koridor açacaklarını bildirildi.

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