AA 12.01.2020 19:35 - Güncelleme: 13.01.2020 00:56

Irak’ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü’ne 8 füzeyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beled Askeri Üssü’ne 8 Katyuşa füzesi atıldı.

Saldırıda, Irak ordusuna bağlı 1 subay ve 3 asker yaralandı.

ABD askerlerinin kaldığı söz konusu üste, Iraklı askerler de bulunuyor.

ABD VE İRAN GERİLİMİNE SAHNE OLAN IRAK



ABD’nin, 3 Ocak'ta İranlı General Kasım Süleymanı ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'i Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmesinin ardından Irak meclisi, ülkede bulunan yaklaşık 5 bin 300 ABD askerinin çıkarılması için Başbakan Adil Abdülmehdi’ye çağrıda bulunmuştu.

Irak Başbakanı Abdülmehdi, bu hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde meclisin ABD askerlerinin Irak'tan çıkarılması için aldığı kararın uygulanması çerçevesinde, ABD'den bir heyetin Irak'a gönderilerek, askerlerin çekilmesi için mekanizma oluşturmasını istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD askerlerinin Irak’tan çıkarılmasının talep edilmesi halinde bu ülkeye yaptırım uygulayacakları tehdidinde bulunmuştu.