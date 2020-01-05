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Dünya

İran: Nükleer anlaşmadaki taahhütlere uymayacağız

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirisine uymayacağını duyurdu

AA05.01.2020  21:14 - Güncelleme: 05.01.2020  21:32

ABD'YE ASKERİ KARŞILIK VERİLECEK

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" söyledi.

İran devlet medyasına göre Esed rejiminin Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Memluk ile bir araya gelen Şemhani, burada yaptığı konuşmada, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "İran’ın karşılığı kesinlikle askeri olacaktır. İran’ın cevabı, sadece askeri karşılıkla da sınırı kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi üzerine, İran yönetimi de Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklamıştı.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

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