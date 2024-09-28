Hizbullah, Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruladı

Soykırımcı İsrail'in Lübnan'a saldırılarında beşinci güne girilirken, İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40'tan fazla saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut'un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.

İSRAİL ORDUSU: HİZBULLAH'IN LİDERİ HASAN NASRALLAH'I ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı öldürdüklerini iddia etti.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah, Dahiye'ye düzenlenen saldırıda Nasrallah'ın öldürüldüğü yönündeki iddialara ilişkin sessizliğini koruyor.

Lübnan Hizbullahı, liderleri Hasan Nasrallah'ın dünkü İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlenen hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.

"İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğine" dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın mensuplarına da "davalarına bağlı kalmaları" çağrısı yapıldı.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği 140 hedefi vurduğunu bildirdi.

Hamas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için taziye mesajı yayımladı.

Irak'ta, Lübnan Hizbullah'ının Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında öldürülmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Ramat David askeri hava üssünün füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğruladı: Genel Sekreterimiz Hasan Nasrallah dünkü İsrail saldırısında öldü.

Fransa, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldüğünü doğrulayan bilgilere sahip olduğunu açıkladı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını kınadı ve bunun durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İran Dini Lideri Hamaney: Direniş örgütleri Hizbullah'ın yanında. Lübnan işgalci düşmanları pişman edecek.

İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye ili ile Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, doktor, hemşire ve ilk yardım çalışanlarından oluşan 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi.

İran'da Hamaney'in güvenli bölgeye götürüldüğü duyuruldu. Ayetullah Hamaney'in güveliğinin artırıldığı açıklandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı.

Soykırımcı İsrail ordusunun "Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldük" iddiası sonrası Hizbullah'tan açıklama: İnkar etmiyoruz, doğrulamıyoruz...

AFP: Hizbullah'a yakın bir kaynak, Nasrallah'la dün geceden beri iletişim kurulamadığını söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın, İsrail saldırıları sebebiyle, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan hastanelerden hastalarını tahliye etmesini istedi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılar üzerine aralarında Hizbullah üyelerinin de bulunduğu binlerce kişi, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin bombalayarak boşalttığı Humus, Halep, Şam ve Hama illerine kaçıyor.

İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetine bağlı Şuf bölgesini hedef alan hava saldırısında ölenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Beyrut'a şiddetli hava saldırıları yürüten İsrail ordusu, merkez komutanlığına bağlı üç yedek asker tugayını göreve çağırdığını açıkladı.

Soykırımcı İsrail ordusu Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldüğünü iddia etti: Beyrut'a düzenlediğimiz hava saldırısında Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdük.

İsrail savaş uçakları, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı. Saldırı sonucu Dahiye bölgesinden dumanlar yükseldi.

Irak Meclis Başkan Vekili Muhsin Mendelavi, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sivillerin bulunduğu binaları bombalamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

05:14 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40'tan fazla saldırı düzenledi.

04:26 İsrail'in Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacakları açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde ciddi göç hareketi yaşandı.

04:01 İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde bazı binaları vuracağı tehdidinde bulunarak, o muhitte oturanların derhal bölgeyi terk etmelerini istedi.

03:57 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde sivil binalara yönelik bir dizi saldırıyı tamamladığını duyurdu.

03:19 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında olacaktır." dedi.

03:03 İran'ın başkenti Tahran'daki Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi önünde toplanan bir grup gösterici, İsrail'in saldırılarına karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

02:12 İran'ın başkenti Tahran'da İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını protesto etmek ve Hizbullah'a destek için toplanan yüzlerce kişi İsrail'e karşı "intikam" sloganları attı.

01:58 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, hem İsrail'e hem de Hizbullah'a "saldırılarını durdurma" çağrısı yaparken, "Diplomasiye giden yol şu anda zorlu gözükebilir ancak bu yol önümüzde duruyor ve bize göre gerekli." dedi.

01:45 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine şiddetli saldırılar düzenliyor.

01:15 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda ölü sayısının 6'ya, yaralı sayısının da 91'e çıktığı bildirildi.

00:37 İsrail'in, Lübnan'ın bir çok kentine düzenlediği saldırılarda bir gencin öldüğü, 6 sivil savunma çalışanının da yaralandığı belirtildi.

00:04 İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği son saldırılarda hedef aldığını bildirdiği Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın akıbeti yerel basında tartışılıyor.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 783 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600'e ulaştı.

Ülkede devlet okulları başta olmak üzere kamuya ait 644 bina barınma merkezine dönüştürüldü.