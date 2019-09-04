Büyük protestolara neden olmuştu! Hong Kong geri adım attı

Son dakika.. Hong Kong Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekti
Hong Kong yönetimi, protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekeceğini açıkladı.
- AA
Hong Kong yönetimi, protestolara yol açan suçluların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekeceğini açıkladı.
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