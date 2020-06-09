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Dünya

Son dakika... İran'da bir günde koronavirüsten 74 can kaybı

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak 8 bin 425'e yükseldi.

AA09 Haziran 2020 Salı 13:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 13:30
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İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 95 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 425'e, vaka sayısının da 175 bin 927'ye çıktığını aktardı.

Kovid-19 hastalarından 2 bin 639'unun durumunun ağır olduğunu kaydeden Lari, 138 bin 457 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede bugüne kadar toplam 1 milyon 128 bin 601 test yapıldığı bilgisini paylaştı.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısı 800'lere kadar düşen İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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