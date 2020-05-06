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Dünya

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 418'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükseldi.

AA06 Mayıs 2020 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:07
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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1680 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Böylece ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 418'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 101 bin 650'ye yükseldiğini kaydetti.

Cihanpur ayrıca virüse yakalanan hastalardan 2 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu, 81 bin 587 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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